Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu - Son Dakika
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Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu

17.05.2022 04:42
Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu

TFF 2. Lig'de çeyrek finalde deplasmanda rakibi 1461 Trabzon Fk'yı evinde 2-0 mağlup eden Bayburtspor, play-off maçlarında yarı finale kaldı.

TFF 2. Lig'de çeyrek finalde deplasmanda rakibi 1461 Trabzon Fk'yı evinde 2-0 mağlup eden Bayburtspor, play-off maçlarında yarı finale kaldı. Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu doyasıya gece geç saatlere kadar kutlandı.

Bayburtlular galibiyetin gelmesiyle birlikte sokaklara döküldü. Maçın bitiminin ardından başlayan kutlamalar gece yarısına kadar devam etti. Taraftarlar, davul zurna, meşaleler eşliğinde coşkulu bir şekilde Trabzon'dan dönen Bayburtsporlu oyuncuları karşıladılar. Cumhuriyet Caddesi, Saat Kule Meydanında küçük, büyük yüzlerce taraftar kutlamalara devam ederek, yarı final yolunda takımlarına destek verdiler.

Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, takımla gurur duyduğunu söyleyerek, "Bu coşkuyu görüyorsunuz, biz bu şehre bu duyguyu yaşattığımız için takımla gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun bu coşkuyu, bu duyguyu bu şehre yaşattık" diye konuştu.

Bayram Öztürk isimli taraftar ise, "İnandık, başardık. Bayburtspor'a güveniyoruz, bütün şehir olarak inanalım, bu takımın arkasında duralım. Hedefimiz 1. Lig bunu asla unutmayalım. Bu şehir asla kaybetmez çünkü inanıyoruz, güveniyoruz" şeklinde konuştu. Takım otobüsünün kutlama alanından ayrılmasından sonra coşkulu kutlama sona erdi.

Öte yandan Bayburt Özel İdarespor, rakibi Bodrumspor ile cuma günü deplasmanda yarı final maçı oynayacak. Rövanş maçı ise, 23 Mayıs'ta Gençosman Stadyumunda oynanacak. - BAYBURT

Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu
Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu
Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu
Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu
Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu
Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu
Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu

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TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu Futbol: TFF 2. Lig Futbol: TFF 2. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Trabzon, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta play-off yarı final coşkusu - Son Dakika
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