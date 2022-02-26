Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt'u tek golle geçti - Son Dakika
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Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt'u tek golle geçti

26.02.2022 23:18
Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt'u tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Deutsche Bank Park'ta Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

İlk yarısı golüz berabere tamamlanan karşılaşmadan Bayern Münih, 71. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 58'e çıkardı ve bir maç eksiği bulunan Borussia Dortmund'un 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Eintracht Frankfurt ise maç fazlasıyla 31 puanla 10. sırada yer alıyor.

Maç öncesinde iki takım Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski'nin taktığı kaptanlık bandında da Ukrayna bayrağını temsil eden sarı ve mavi renkler yer aldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Arminia Bielefeld'i 3-0, Union Berlin sahasında Mainz 05'i 3-1 ve Freiburg sahasında Hertha Berlin'i 3-0 yendi.

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg müsabakası 2-2, Greuther Fürth- Köln karşılaşması da 1-1 berabere tamamlandı.

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Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt'u tek golle geçti - Son Dakika


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