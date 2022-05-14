Bayern Münih'te Salihamidzic, Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı - Son Dakika
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Bayern Münih'te Salihamidzic, Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı

14.05.2022 17:38
Bayern Münih'te Salihamidzic, Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in üst yöneticisi Hasan Salihamidzic, Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in üst yöneticisi Hasan Salihamidzic, Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.

Salihamidzic, Bundesliga'nın yayıncı kuruluşu Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, Lewandowski ile görüştüğünü belirterek, "Görüşmede sözleşme uzatma teklifimizi kabul etmek istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi." ifadesini kullandı.

33 yaşındaki Lewandowski'nin 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunduğunu vurgulayan Salihamidzic, oyuncunun bu sezonun sonunda başka bir takıma gitmesi konusuyla ilgilenmediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bayern Münih'te Salihamidzic, Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı - Son Dakika


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