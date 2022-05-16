Bedensel engelli milli haltercinin hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika
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Bedensel engelli milli haltercinin hedefi Avrupa şampiyonluğu

16.05.2022 11:29
Bedensel engelli milli haltercinin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Kırıkkale'de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 4 yıl önce haltere başlayan bedensel engelli Haydar Ayar, kulübüne ait sosyal tesiste oluşturulan 8 metrekarelik salonda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

Kırıkkale'de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 4 yıl önce haltere başlayan bedensel engelli Haydar Ayar, kulübüne ait sosyal tesiste oluşturulan 8 metrekarelik salonda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

Kırıkkale Tüm Bedensel Engelliler Kulübü sporcusu 19 yaşındaki Haydar Ayar, spora başlamasının ardından kulüp antrenörü Cemal Boyacı'nın kendisini keşfetmesiyle haltere yöneldi.

Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra dünya beşinciliği ve Türkiye ikinciliği bulunan Ayar, kendisi gibi haltercilerin çalışması için antrenman salonuna çevrilen derneğin bir bölümünde form tutuyor.

Haydar Ayar, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce vücut geliştirmek için spor salonuna giden arkadaşlarının kendisini de davet etmeleri üzerine salona gittiğini söyledi.

Bir süre spor yaptıktan sonra vücudunun geliştiğini görünce mutlu olduğunu anlatan Ayar, şöyle konuştu:

"3-4 ay sonra arkadaşlarla çarşıda yemek yedik, beni gören bir ağabeyin tavsiyesi üzerine derneğe gelmeye ve antrenörümle halter çalışmaya başladım. 2021 yılında Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda ikinci oldum. Aynı yıl Gürcistan'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda gençlerde 5'inci oldum. 49 kiloda 121 kilogram kaldırarak Avrupa rekoru kırdım. Bu yıl da Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum ve kendime ait olan rekoru geliştirdim. Şimdiki hedefim, yıl içerisinde düzenlenecek Bedensel Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak."

Ayar, en büyük engelin sevgisizlikten doğduğunu belirterek, "Engelli arkadaşlar umutlarını kaybetmesin. Umudunu kaybettiğinde her şeyin bitiyor. Kendine bir hedef koyup çalışıp çabaladığın zaman güzel şeyler oluyor." dedi.

Antrenör Yeliz Şencan da kar kış demeden Haydar'la büyük bir özveriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Bunun neticesinde Türkiye dereceleri elde ettiklerini ve milli takıma seçildiklerini anlatan Şencan, "Şu anda programda Avrupa Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. İnşallah orada şampiyon olacak çünkü Türkiye şampiyonasında da Avrupa rekorunu yineledi. Altın madalyayı alacak inşallah." ifadelerini kullandı.

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Bedensel Engelliler, Kırıkkale, Türkiye, Engelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bedensel engelli milli haltercinin hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika


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