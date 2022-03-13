Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapıldı - Son Dakika
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Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapıldı

13.03.2022 04:45

Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te düzenlendi.

Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te düzenlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 22 ilden 150'ye yakın sporcu katıldı.

Eski Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı merhum Metin Türker adına gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, gazetecilere, bilek güreşinin çok iddialı oldukları branşlardan biri olduğunu söyledi.

Bedensel engellilerin kendilerini asla yalnız hissetmemelerini istediklerini belirten Ergezen, "Her bedensel engelli bireyimizin mutlaka kendi bedensel engeline göre bir spor branşımız vardır. Federasyon olarak 20 alt branşımız var." dedi.

Ergezen, sporun pozitif ve birleştirici ruhunu sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Buradaki kardeşlerimiz için bir günlük organizasyon bile büyük motivasyon kaynağı. Herkesi spora davet ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de bu yıl kentte çok farklı branşlarda organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi. Bu tür organizasyonların Karabük'ün tanıtımına katkı sağladığını anlatan Güven, "Türkiye Şampiyonası'nın ilimizde olmasının bizim organizasyon kabiliyetimizin de iyi olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonayı, Karabük Vali Yardımcısı Muhammed Akın, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, KARDEMİR Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter ve Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz da izledi.

Turnuvada sağ ve sol kolda derec

Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapıldı
Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapıldı
Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapıldı

YORUMLAR
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Türkiye'nin engelsiz bilek güreşçileri Karabük'te buluştu Türkiye'nin engelsiz bilek güreşçileri Karabük'te buluştu Yatırımcı rehberi (5) Yatırımcı rehberi (5)

Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapıldı - Son Dakika


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