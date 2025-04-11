Bediha Gün'den Gümüş Madalya

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Bediha Gün, gümüş madalya elde etti.
2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya'nın Bratislava kentinde devam ediyor. Şampiyonada kadınlar 59 kiloda mücadele eden Bediha Gün, gümüş madalya kazandı. Final müsabakasında bağımsız Rus rakibi Anastasia Sidelnikova'ya 4-2 kaybeden milli sporcu, Avrupa ikincisi oldu.
Bediha Gün, daha önce Avrupa şampiyonalarında 4 bronz madalya almıştı. - İSTANBUL
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