Beizers Volley: 3-0

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Vlastimil Kovar (Çekya)

FENERBAHÇE OPET: Eda, Buse, Fedorovtseva, Beliz, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L) (İpar, Tutku Burcu, Naz)BEIZERS VOLLEY: Mauriat, Howe, Farriol, Cugno, Basso, Soto, Balfet (L), Rochelle (L) (King, Hayden)SETLER: 25-8, 25-17, 25-19SÜRE: 1 saat 2 dakika (16',25',21')

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki altıncı ve son maçında sahasında Fransa'nın Beziers Volley takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.Çeyrek finale yükselen sarı lacivertli takımda Eda Erdem Dündar, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

- İstanbul