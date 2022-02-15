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Beizers Volley: 3-0 - Son Dakika

Beizers Volley: 3-0

15.02.2022 23:13
Beizers Volley: 3-0

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Vlastimil Kovar (Çekya)FENERBAHÇE OPET: Eda, Buse, Fedorovtseva, Beliz, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L) (İpar, Tutku Burcu, Naz)BEIZERS VOLLEY: Mauriat, Howe, Farriol, Cugno, Basso, Soto, Balfet (L), Rochelle (L)...

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Vlastimil Kovar (Çekya)

FENERBAHÇE OPET: Eda, Buse, Fedorovtseva, Beliz, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L) (İpar, Tutku Burcu, Naz)BEIZERS VOLLEY: Mauriat, Howe, Farriol, Cugno, Basso, Soto, Balfet (L), Rochelle (L) (King, Hayden)SETLER: 25-8, 25-17, 25-19SÜRE: 1 saat 2 dakika (16',25',21')

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki altıncı ve son maçında sahasında Fransa'nın Beziers Volley takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.Çeyrek finale yükselen sarı lacivertli takımda Eda Erdem Dündar, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.


- İstanbul
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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Fenerbahçe, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beizers Volley: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beizers Volley: 3-0 - Son Dakika
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