Sahanın içinde sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen futbolcuya güvenlik engeli - Son Dakika
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Sahanın içinde sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen futbolcuya güvenlik engeli

15.11.2022 22:12

Belarus ekibi Smorgon'da top koşturan Vladislav Shubovich, sahanın içinde sevgilisine evlenme teklifi yapmak isterken güvenlik engeline takıldı. Evlilik teklifinden habersiz olan güvenlik görevlisi, sahaya giren kadını sert şekilde iterken, futbolcu da aynı tepkiyi güvenlik görevlisine gösterdi.

Belarus ekibi Smorgon'un stoperi Vladislav Shubovich'in evlilik teklifi için hazırladığı plan, güvenlik sebebiyle altüst oluyordu. Sahaya giren sevgilisini beklemeye başlayan Shubovich, güvenliği hesap edemedi.

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SERT MÜDAHALE

Görevli, sahaya giren kadına sert şekilde müdahalede bulundu. Shubovich de güvenliğe benzer bir hareket uyguladı. Ancak olay fazla büyümeden yatıştırıldı. Bu ilginç olay sosyal medyada çok konuşuldu.

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