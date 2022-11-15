Sahanın içinde sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen futbolcuya güvenlik engeli

Belarus ekibi Smorgon'un stoperi Vladislav Shubovich'in evlilik teklifi için hazırladığı plan, güvenlik sebebiyle altüst oluyordu. Sahaya giren sevgilisini beklemeye başlayan Shubovich, güvenliği hesap edemedi.

SERT MÜDAHALE

Görevli, sahaya giren kadına sert şekilde müdahalede bulundu. Shubovich de güvenliğe benzer bir hareket uyguladı. Ancak olay fazla büyümeden yatıştırıldı. Bu ilginç olay sosyal medyada çok konuşuldu.