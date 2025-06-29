Belçika, Avrupa Şampiyonu!

SALON: Barış ve Dostluk

HAKEMLER: Gatis Salins, Paulina Karolina Gajdosz, Peter Praksch

İSPANYA: Buenvida 4, Etxarri, Ortiz 3, Ayuso 11, Torrens 3, Pueyo 11, Fam 9, Vilaro 3, Carrera 10, Ginzo 11

BELÇİKA: Ramatte 2, Claessens, Delaere 9, Meesseman 16, Linskens 17, Mununga, Mbaka, Vanloo 4, Allemand 19, Joris

1'İNCİ PERİYOT: 19-18

DEVRE: 37-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-49

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika, İspanya'yı 67-65 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Maça iyi başlayan İspanya ilk periyodu 19-18 önde geçerken soyunma odasına ise 37-31 önde gitti. İspanya, üçüncü periyodu da 52-49 galip tamamladı. Son periyotta daha etkili olan Belçika maçın son anlarında öne geçti ve parkeden 67-65 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. 2023 yılında da şampiyon olan Belçika, üst üste iki Avrupa şampiyonasını zaferle tamamladı. Mücadelenin en skorer ismi Belçika'da 19 sayı kaydeden Julie Allemand oldu.

Öte yandan Belçikalı Emma Meesseman, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.