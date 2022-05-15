Belçika'da şampiyon Club Brugge - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika'da şampiyon Club Brugge

15.05.2022 18:42
Belçika'da şampiyon Club Brugge

Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Lig) Club Brugge, Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Lig) Club Brugge, Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 'Şampiyonluk Turu' 5. hafta karşılaşmasında Royal Antwerp'e konuk olan Club Brugge'e şampiyonluğu getiren golleri, 49. dakikada penaltıdan Hans Vanaken, 64. dakikada Jack Hendry ve 66. dakikada Sargis Adamyan kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 19. dakikada eski Fenerbahçeli Michael Frey attı.

Bu sonucun ardından Club Brugge, Şampiyonluk Turu'nun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Üst üste üçüncü kez ligde zirveye çıkan Belçika temsilcisi, toplamda 18. şampiyonluğuna ulaştı.

YORUMLAR
500
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0 Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0 Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0 Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0

Hans Vanaken, Club Brugge, Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Belçika'da şampiyon Club Brugge - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:48:19. #1.12#
SON DAKİKA: Belçika'da şampiyon Club Brugge - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement