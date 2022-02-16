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Bellona Kayseri Basketbol başkanlığına Yakup Yüksel seçildi - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol başkanlığına Yakup Yüksel seçildi

16.02.2022 13:07
Bellona Kayseri Basketbol başkanlığına Yakup Yüksel seçildi

Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel seçildi.

Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel seçildi.

Kadir Has Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda, 2021-2022 sezonu mali tablosu ve 2022-2023 sezonu için tahmini bütçe görüşüldü, kulübün toplam borcunun 5 milyon 515 bin 329 lira olduğu açıklandı.

Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edildiği genel kurulda yapılan seçimde yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri belirlendi.

Başkanlığa Yakup Yüksel'in seçildiği genel kurulda, yönetim kurulu asil üyeleri Ahmet Bozbey, Özkan Arseven, Hacı Söyler, İbrahim Somtaş, Kerem Eriş, Sinan Karaoğlu, Murat Apaydın, Ahmet Çalık ve Nadire Erdoğan Arık, denetim kurulu asil üyeleri Ahmet Yalçın, İbrahim Baltacı ve Oğuzhan Herdem'den oluştu.

Genel kurula katılan eski Bellona Kayseri Basketbol başkanı Ömer Yağmur, yeni yönetime başarı diledi.

Yakup Yüksel, eski yönetimde görev yapan üyelere teşekkür ederek, "Takım son birkaç yıldır maddi imkansızlıklardan dolayı o özlenen, çok başarılı olduğu dönemleri arıyor ama inşallah önümüzdeki dönemlerde yine o EuroCup, EuroLeague'de final oynadığı, salonları tıklım tıklım doldurduğu yıllara inşallah takımı getirmek için yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte çaba göstereceğiz, gayret edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Eski başkan Ömer Yağmur, 29 Kasım 2021'de istifa etmişti.

Bellona Kayseri Basketbol başkanlığına Yakup Yüksel seçildi
Bellona Kayseri Basketbol başkanlığına Yakup Yüksel seçildi
Bellona Kayseri Basketbol başkanlığına Yakup Yüksel seçildi
Bellona Kayseri Basketbol başkanlığına Yakup Yüksel seçildi
Bellona Kayseri Basketbol başkanlığına Yakup Yüksel seçildi

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Ömer Yağmur, basketbol, Kayseri, Borç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol başkanlığına Yakup Yüksel seçildi - Son Dakika Spor


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