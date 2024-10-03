Benfica, Atletico'yu 4-0 Yendi! - Son Dakika
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Benfica, Atletico'yu 4-0 Yendi!

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti, Kerem ve Orkun gollerle katkı sağladı.

03.10.2024 00:53
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Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup ederken, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü birer gol kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Benfica, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye 11'de başladı. Kerem, 13. dakikada mücadelenin açılış golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla oynadığı ilk maçta Kızılyıldız'a karşı gol sevinci yaşayan Kerem, ikinci maçta da fileleri havalandırmayı başardı. İlk yarısı 1-0 biten maçta ev sahibi, Angel Di Maria ve Alexander Bah'ın golleriyle farkı 3'e yükseltti. Orkun Kökçü, 84. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerek skoru tayin etti. Performansıyla takdir toplayan Orkun, maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Başarılı orta saha bu sezonki 4. golüne imza attı. Atletico Madrid'i farklı 4-0 mağlup eden Benfica, 2. hafta sonunda puanını 6'ya yükseltti.

Yaz transfer döneminin son gününde kadroya dahil olan Kerem Aktürkoğlu, 5. maçında 4 gol, 2 asiste ulaştı. 25 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle oynanan maçın 71. dakikasında yerini Jan-Niklas Beste'e bıraktı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Benfica, Atletico'yu 4-0 Yendi! - Son Dakika

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