Benfica'nın Maçı Yoğun Sis Nedeniyle Ertelendi

Spor

Benfica'nın 8'inci hafta lig maçı hava koşulları nedeniyle ertelendi

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL,

PORTEKİZ Premier Ligi'nde Benfica bugün Nacional'e konuk oldu. Estadio da Madeira Stadyumu'nda oynanan maç yoğun sis dolayısıyla ertelendi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maçta, orta hakem Gustavo Correira 9'uncu dakika maçı durdurarak yoğun sis dolayısıyla maçı ileri bir tarihe erteledi.