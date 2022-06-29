Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti - Son Dakika
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Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti

29.06.2022 12:57

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasından sonra yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.

Arda Turan ile ünlü yıldız Berkay'ın yaşadığı bu sansasyonel olay gündeme bomba gibi düşmüştü. Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme yıldız futbolcu Arda Turan'ın, "cinsel taciz" suçundan beraatine karar verdi. Arda Turan, ikinci kez beraat etmiş oldu.

NE YAŞANMIŞTI?

Arda Turan'ın, Emirgan'daki bir mekanda Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği ve bunun üzerine Berkay ile kavga ettiği iddia edilmişti. Sonrasında Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. Turan'ın, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etme görüntüsü ise gündemi sarsmıştı.

Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşine taciz ettiği iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi

"GÖNLÜM SOĞUMUYOR"

Arda Turan dün akşam katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış, cinsel taciz iddiasıyla yeniden yargılandığı davayla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Arda Turan, davayla ilgili; 'Cinsel tacizle yargılandım ben. Ben kimseye böyle bir şey yapmadım. Hala yargı sürecinde, beraat ettim ama gönlüm soğumuyor hala.' ifadelerini kullanmıştı.

Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşine taciz ettiği iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi
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Son dakika haberleri... Arda Turan ve Berkay'ın davasında Turan'a ikinci kez beraat Son dakika haberleri... Arda Turan ve Berkay'ın davasında Turan'a ikinci kez beraat
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti - Son Dakika
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