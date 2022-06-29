Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti

Arda Turan ile ünlü yıldız Berkay'ın yaşadığı bu sansasyonel olay gündeme bomba gibi düşmüştü. Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme yıldız futbolcu Arda Turan'ın, "cinsel taciz" suçundan beraatine karar verdi. Arda Turan, ikinci kez beraat etmiş oldu.

NE YAŞANMIŞTI?

Arda Turan'ın, Emirgan'daki bir mekanda Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği ve bunun üzerine Berkay ile kavga ettiği iddia edilmişti. Sonrasında Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. Turan'ın, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etme görüntüsü ise gündemi sarsmıştı.

"GÖNLÜM SOĞUMUYOR"

Arda Turan dün akşam katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış, cinsel taciz iddiasıyla yeniden yargılandığı davayla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Arda Turan, davayla ilgili; 'Cinsel tacizle yargılandım ben. Ben kimseye böyle bir şey yapmadım. Hala yargı sürecinde, beraat ettim ama gönlüm soğumuyor hala.' ifadelerini kullanmıştı.