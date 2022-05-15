Beşiktaş, 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi deplasmanda yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi deplasmanda yendi

15.05.2022 18:18
Beşiktaş, 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi deplasmanda yendi

Spor Toto Süper Lig'de 9 kişi kaldığı müsabakada Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, dış saha maçlarını galibiyetle tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 9 kişi kaldığı müsabakada Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, dış saha maçlarını galibiyetle tamamladı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Cyle Larin ve Josef de Souza'nın golleriyle 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu skorla bu sezon 15. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı ekip puanını 58'e çıkardı.

Beşiktaş ilk yarıda 9 kişi kaldı

Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Siyah-beyazlı ekipte Josef de 32. dakikada sarı kart gördüğü pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabakayı 9 kişi tamamlayan siyah-beyazlı ekip Süper Lig'de daha önce 2019-2020 sezonunda Gaziantep FK karşısında aynı durumu yaşamıştı. 14 Eylül 2019'da oynanan karşılaşmada Domagoj Vida ve Muhammed Elneny'nin kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, maçın hemen başında Welinton Souza'nın sakatlanmasıyla zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Ismael, Welinton'un yerine 12. dakikada Necip Uysal'ı oyuna sürdü.

Deplasmanda 5. galibiyetini aldı

Süper Lig'de bu sezon dış saha maçlarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Dış sahada 23 puan toplayan Beşiktaş, 24 gol atıp kalesinde 25 gol gördü.

Dış sahada Yukatel Kayserispor'un ardından Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez deplasmanda üst üste kazandı.

Göztepe, Gürsel Aksel'deki son maçında mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki son müsabakasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İzmir temsilcisi Süper Lig'de galip gelemediği son 14 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi.

Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Adis Jahovic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yapıldı

Karşılaşmanın 79. dakikasında Beşiktaşlı Emre Bilgin'in koruduğu kalenin arkasındaki tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Ümit Öztürk oyunu bir süre durdurarak saha kenarındaki dördüncü hakem ve Türkiye Futbol Federasyonu görevlisiyle görüştü.

Göztepeli oyuncular, yabancı maddeleri saha dışına çıkarırken, atılan maddeler nedeniyle anons yapıldı.

Müsabakayı 12 bin 200 kişi takip etti.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi deplasmanda yendi - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:30:58. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi deplasmanda yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement