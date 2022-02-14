Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki maçta kazanan çıkmadı. 1-1'lik skorla taraftarlar puanları bölüştü. Adana Demirspor ikinci yarıda girdiği fırsatları kullanamadı.

İLK YARIDAKİ GOL İPTAL

Adana Demirspor'da Balotelli'nin ilk yarıda attığı gol VAR'a takıldı. Vargas'ın Ghezzal'a faul yaptığını söyleyen hakem Ali Şansalan, golü iptal etti.

SAMET'E SARI KART

Adana Demirspor'da beraberlik golünü 90+2'de atan defans oyuncusu Samet Akaydın, 90+5'te öne geçiren golü kaydetti. VAR, golde ofsayt olduğunu Ali Şansalan'a bildirdi, gol iptal edildi. Gol sevincinde formasını çıkaran Samet, sarı kart gördü.

"BİZ YERE YATMIYORUZ"

Sahanın yıldızı Samet maçın ardından Ali Şansalan'a patladı. 27 yaşındaki defans oyuncusu, "Biz sahada futbol oynamak istiyoruz. Yere yatmıyoruz, zamana oynamıyoruz. Ancak hakemle diyaloğa giremiyorsun. Art niyetli mi, bilemiyorum. Bize kötü konuşuyor. Beşiktaşlılara dokunuyoruz faul, itiraz ediyoruz, sert davranıyor. Bize karşı üslubu çok kötüydü. Böyle olmaz!" dedi.