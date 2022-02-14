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Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu - Son Dakika

Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu

14.02.2022 22:39

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 1-1'lik skorla bitti. Adana Demirspor'un iki golü VAR'dan döndü. Beraberlik golünü kaydeden Samet'in bir golü de VAR'a takıldı, maç sonu çıldırdı. Samet Akaydın hakem Ali Şansalan hakkında, "Art niyetli mi bilemiyorum. Bize kötü konuştu. Böyle olmaz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki maçta kazanan çıkmadı. 1-1'lik skorla taraftarlar puanları bölüştü. Adana Demirspor ikinci yarıda girdiği fırsatları kullanamadı.

Beşiktaş'a attıkları iki gol iptal edildi, Samet Akaydın maç sonu çıldırdı: Ali Şansalan art niyetli

İLK YARIDAKİ GOL İPTAL

Adana Demirspor'da Balotelli'nin ilk yarıda attığı gol VAR'a takıldı. Vargas'ın Ghezzal'a faul yaptığını söyleyen hakem Ali Şansalan, golü iptal etti.

SAMET'E SARI KART

Adana Demirspor'da beraberlik golünü 90+2'de atan defans oyuncusu Samet Akaydın, 90+5'te öne geçiren golü kaydetti. VAR, golde ofsayt olduğunu Ali Şansalan'a bildirdi, gol iptal edildi. Gol sevincinde formasını çıkaran Samet, sarı kart gördü.

"BİZ YERE YATMIYORUZ"

Sahanın yıldızı Samet maçın ardından Ali Şansalan'a patladı. 27 yaşındaki defans oyuncusu, "Biz sahada futbol oynamak istiyoruz. Yere yatmıyoruz, zamana oynamıyoruz. Ancak hakemle diyaloğa giremiyorsun. Art niyetli mi, bilemiyorum. Bize kötü konuşuyor. Beşiktaşlılara dokunuyoruz faul, itiraz ediyoruz, sert davranıyor. Bize karşı üslubu çok kötüydü. Böyle olmaz!" dedi.

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Adana Demirspor, Ali Şansalan, Balotelli, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu - Son Dakika
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