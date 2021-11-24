Beşiktaş-Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci haftasında Beşiktaş ile Hollanda temsilcisi Ajax arasındaki karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Berghuis, Gravenberch, Neres, Tadic, Daramy