Beşiktaş Atiba'nın yerini Beka Beka ile doldurmayı planlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Atiba'nın yerini Beka Beka ile doldurmayı planlıyor

15.06.2023 11:41

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ederek Nice forması giyen Beka Beka'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmeler başladı. Beka Beka, bu sezon Nice ile 24 maça çıkarken 1 gol attı ve 4 sarı kart 1 kırmızı kart gördü.

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Nice forması giyen Beka Beka geldi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Le Parisien'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Beka Beka'yı renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde bu transfer için girişimlerini hızlandıracağı belirtiliyor.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Fransız ön libero Nice'e Lokomotiv Moskova'dan yaklaşık 12 milyon euroya transfer olmuştu. Bu sezon Nice ile 24 maça çıkan futbolcu, 1 gollük katkı sağladı. Beka Beka, bu maçlarda 4 sarı kart 1 kırmızı kart gördü.

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YORUMLAR (1)
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Son Dakika Spor Beşiktaş Atiba'nın yerini Beka Beka ile doldurmayı planlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Atiba'nın yerini Beka Beka ile doldurmayı planlıyor - Son Dakika
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