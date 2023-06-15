Beşiktaş Atiba'nın yerini Beka Beka ile doldurmayı planlıyor

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Nice forması giyen Beka Beka geldi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Le Parisien'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Beka Beka'yı renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde bu transfer için girişimlerini hızlandıracağı belirtiliyor.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Fransız ön libero Nice'e Lokomotiv Moskova'dan yaklaşık 12 milyon euroya transfer olmuştu. Bu sezon Nice ile 24 maça çıkan futbolcu, 1 gollük katkı sağladı. Beka Beka, bu maçlarda 4 sarı kart 1 kırmızı kart gördü.