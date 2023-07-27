Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşılaşıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Schlager yönetecek. Rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha maç kadrosunda yer alamayacak.
İlk 11'ler;
Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.
Tirana; Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.
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