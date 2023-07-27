Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşılaşıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşılaşıyor

27.07.2023 19:54

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Alman hakem Daniel Schlager yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak. Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha maç kadrosunda yer alamayacak. İlk 11'ler ise şu şekilde olacak: Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar. Tirana; Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşacak.

RÖVANŞ 3 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Schlager yönetecek. Rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

GHEZZAL VE CENK YOK

Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha maç kadrosunda yer alamayacak.

İlk 11'ler;

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Tirana; Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.

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