Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı - Son Dakika
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Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı

29.05.2022 17:01

- Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi: "Korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar, en çok konuşanlar olacak" "Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız" Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, oyunu 4. sandıkta kullandı.

- Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi:

"Korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar, en çok konuşanlar olacak"

"Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, oyunu 4. sandıkta kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Çebi, katılım sayısının az olduğunu söyleyerek, "18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3'te 1'inin gelmesi az. Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız" dedi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Siyah-beyazlıların başkan adayı ve aynı zamanda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi de oyunu kullandı. Çebi, oy verme işlemini 4. sandıkta yaptı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Bir seçim yapıldı. Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder. Göreve gelene başarı diliyoruz. Her zaman için ben varsam buradayım, yoksa diğer adayın yanında olacağım. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın. Seçim hayırlı olsun. Beşiktaşımız için güzel olsun" diye konuştu.

"Korkarımcki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak"

Katılım sayısının az olduğuna dikkat çeken Çebi, "Ben şu an onu söylemek istemiyorum ama 18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3'te 1'inin gelmesi az. Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız. Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Beşiktaş artık bundan sonrakilerde tekrar bir gözden geçirip, hem aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım. Hem de kongre üyesi dostlarımın, kardeşlerimin burada gelip oylarını kullanması lazım. Bu böyle olmuyor. Çok korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı

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Kaynak: İHA

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