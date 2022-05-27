Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti - Son Dakika
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Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti

27.05.2022 00:58
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, Beşiktaş Divan Başkanlığı'na yönetim kurulu listesini teslim etti.

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, Beşiktaş Divan Başkanlığı'na yönetim kurulu listesini teslim etti.

Beşiktaş'ta 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde Başkan Adayı Fuat Çimen listesini Beşiktaş Divan'ına teslim etti. Teslim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çimen, Beşiktaş için hayırlı ve demokrasisi güçlenmiş bir şekilde çıkan bir genel kurul olmasını ifade ederek, "Yönetim kurulumuzda çok değişik durumumuz var, alışıla gelmemiş bir şey. İki kadın üyemiz var. Kendileri mesleklerinde son derece yetenekli insanlar. Onlar bize fazladan kuvvet veriyorlar. İyi bir proje ekibiyiz. 29 Mayıs'ta biz kendimizden eminiz, o sandıktan umudun yeşili çıkacak ve biz kazanacağız" dedi.

Fuat Çimen'in listesinde şu isimler yer alıyor:

Haldun boz

Ersen Yılmaz

Ercüment Meriç Öztürk

Mehmet Pişkin

Ahmet Çonar

Hakan Atalay

Banu Noyan

Behzat Güvencen

Aydın Kulaksız

Bengü Berker

Ömer Küçük

Alper Uzuner

Necdet Demiryürek - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fuat Çimen, Beşiktaş, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti - Son Dakika


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