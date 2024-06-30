Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Transferlerde Dikkatli İlerleyeceğiz - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Transferlerde Dikkatli İlerleyeceğiz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yeni sezon için yapacakları transfer çalışmalarında dikkatli ilerleyeceklerini belirtti. Arat, umutlu olduklarını ve transfer komitesinin ciddi çalışmalar yaptığını söyledi. Ayrıca, Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın transferine değinen Arat, bu transferin gerçekleşmesinde İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in önemli katkıları olduğunu vurguladı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise taraftarlara daha iyi günlerin geleceğini ifade etti ve asılsız transfer haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

30.06.2024 16:23
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yeni sezon için yapacakları transfer çalışmalarında dikkatli ilerleyeceklerini söyledi.

Arat, siyah-beyazlı kulübün BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yaptığı olağanüstü üyelik ve sicil kurulu seçimlerinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirten Arat, "Hocamızla toplantı yaptık. Çok iyi hazırlıklarımız var. Yarın sezon açılışı olacak. Çok umutluyuz. Transfer komitemiz ciddi çalışma yapıyor. Beşiktaş iyi çalışıyor. Allah bizi mahcup etmez inşallah, yeni sezon hayırlı uğurlu olur. Tüm camiamıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Arkadaşlarımın çalışmalarını destekleyin. Hepimizin hataları, iniş çıkışları olabilir. Böyle fedakar yöneticilerimiz var, Beşiktaş buna sahip çıksın. Bu her zaman bir araya gelmez. Hüseyin beyin transfer çalışmalarını camianın desteklemesini istiyorum. Son derece hassas götürüyorlar. Beşiktaş için gereken her şey yapılacaktır. Çok sakin ve dikkatli gideceğiz transferlerde. Vaktimiz var, bu vakti ve nakdi doğru kullanacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Rafa Silva transferine de değinen Arat, "Hüseyin bey, Rafa Silva için uzun zamandır çalışıyordu. Bu transferin pek mümkün olmadığı görünüyordu, Suudi Arabistan devredeydi. Hüseyin beyin diyalogları ve kurduğu ortam, sporcunun kendisine ve Beşiktaş'a olan güveni işi süratlendirdi. Beşiktaş camiasına önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Camiamız bundan gurur duysun, böyle bir yöneticimiz olduğu için biz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise siyah-beyazlı taraftarların çok daha iyi günler göreceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugünler kötü günlerden kurtulduğumuz günler. Çok daha iyi günler görecek Beşiktaş taraftarı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tek arzum, desteklemeleri. Yeni sezon formalarımızı taraftarın alması. Sosyal medyada çok fazla asılsız ve imkansız transfer haberleri çıkıyor. Bunlara itibar etmesinler. Mitrovic mesela, 50 milyon avroya gitmiş bir oyuncu Beşiktaş için yazılıyor. Bu sadece Beşiktaş için değil herhangi bir Türk kulübü için mümkün değil."

Kaynak: AA

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