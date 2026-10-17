Beşiktaş, Fivers Margareten'i 38-31 yenerek Avrupa Kupası'nda rövanş avantajı sağladı

Beşiktaş, Fivers Margareten'i 38-31 yenerek Avrupa Kupası'nda rövanş avantajı sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Avusturya'nın HC Fivers Margareten ekibini 38-31 mağlup etti. THF Serdar Seymen Spor Salonu'ndaki mücadelede Bogdan Radivojevic 11 gol atarken siyah-beyazlılar, 24 Ekim'de Viyana'da oynanacak rövanş öncesi öne geçti.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Avusturya'nın HC Fivers Margareten ekibini 38-31 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 38-31 üstünlükle ayrılarak rövanş öncesi avantaj sağladı. Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Bogdan Radivojevic 11 golle galibiyette kritik rol oynadı.
Eşleşmenin rövanşı 24 Ekim'de Viyana'da oynanacak.
Kaynak: AA
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