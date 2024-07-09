Beşiktaş Futbolcuları Sağlık Kontrolünden Geçti

Spor

Beşiktaş'ta futbolcular Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ile Omar Colley, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar, Masuaku ve Colley; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.