Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

14.05.2022 16:35
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar Göztepe maçı için bugün saat 18.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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