Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlandı - Son Dakika

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için bugün saat 18.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.