Beşiktaş, Gran Canaria'yı Ağırlıyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. haftasında yarın İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını konuk edecek.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş Fibabanka, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 10 takımlı A Grubu'nda 4. sırada yer alıyor.
Dreamland Gran Canaria ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.
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