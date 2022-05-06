Beşiktaş Icrypex: 87-80 - Son Dakika

SALON: Enka

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda ligin iddiasız kalan iki takımını karşı karşıya getiren son hafta mücadelesinde ilk periyot 11-29, devre 40-42, üçüncü periyot da 63-65 deplasman ekibinin üstünlüğü ile noktalandı. Ligi son 8 maçta 6 galibiyet alıp 30 maçta toplam 9 galibiyetle noktalayan Aliağa temsilcisinde performansıyla takımın kümede kalmasına büyük katkı yapan ABD'li Sean Armand, son maçta 40 sayı, 7 asist, 3 ribaundla oynadı. Play-Off şansını geçen hafta kaçıran Beşiktaş ise ligi 30 maçta 15 galibiyetle noktaladı.

- Aliağa