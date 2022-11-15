Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray, İngiltere 6. Lig ekibine imza attı

Beşiktaş ile aldığı art arda kötü sonuçların ardından görevine son verilen teknik direktör Valerien Ismael'in yardımcısı olan Adam Murray, sürpriz bir imza attı.

"BU MEYDAN OKUMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

41 yaşındaki Murray, İngiltere 6. Lig ekiplerinden AFC Fylde'ye ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrası kulüp web sitesine açıklamalarda bulunan Murray, "Burada olmaktan ve gerçekten iyi bir oyuncu grubuyla çalışacağım için çok mutluyum. Kendim için küçük bir meydan okuma ve bu meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA MAÇA ÇIKTI

Adam Murray, Süper Lig'de Valerien Ismael'in cezalı olduğu İstanbulspor maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkmıştı. Siyah-beyazlılar o karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.