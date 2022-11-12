Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Beşiktaş'taki görevine son verilen Valerien Ismael, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren İngiltere Championship ekibi Luton Town, Valerien Ismael'in ismini ilk sıraya yazdı. İngiliz ekibi büyük bir aksilik yaşanmazsa, Fransız hoca ile sözleşme imzalayacak.
İngiltere Championship'te bu sezon çıktığı 20 maçta 29 puan toplayabilen Luton Town, ligde 9. sırada bulunuyor. 47 yaşındaki Valerien Ismael daha önce İngiltere Championship'te Barnsley ve West Bromwich Albion takımlarını çalıştırmıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan ayrılan Valerien Ismael ada yolcusu! İngiliz ekibi ilk teması kurdu - Son Dakika