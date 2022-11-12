Beşiktaş'tan ayrılan Valerien Ismael ada yolcusu! İngiliz ekibi ilk teması kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'tan ayrılan Valerien Ismael ada yolcusu! İngiliz ekibi ilk teması kurdu

12.11.2022 16:41

Beşiktaş ile yolları ayıran teknik direktör Valerien Ismael'e İngiltere'den talip çıktı. Championship ekiplerinden Luton Town, Fransız hocanın ismini ilk sıraya aldı.

Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Beşiktaş'taki görevine son verilen Valerien Ismael, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

VALERIEN, İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Teknik direktör arayışlarını sürdüren İngiltere Championship ekibi Luton Town, Valerien Ismael'in ismini ilk sıraya yazdı. İngiliz ekibi büyük bir aksilik yaşanmazsa, Fransız hoca ile sözleşme imzalayacak.

DAHA ÖNCE CHAMPIONSHIP'TE ÇALIŞTI

İngiltere Championship'te bu sezon çıktığı 20 maçta 29 puan toplayabilen Luton Town, ligde 9. sırada bulunuyor. 47 yaşındaki Valerien Ismael daha önce İngiltere Championship'te Barnsley ve West Bromwich Albion takımlarını çalıştırmıştı.

YORUMLAR
500
Togg, İstanbul-İzmir arası ne kadar yakıyor? Maliyeti motorlu araçların üçte birine denk geliyor Togg, İstanbul-İzmir arası ne kadar yakıyor? Maliyeti motorlu araçların üçte birine denk geliyor Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan ayrılan Valerien Ismael ada yolcusu! İngiliz ekibi ilk teması kurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Beşiktaş'tan ayrılan Valerien Ismael ada yolcusu! İngiliz ekibi ilk teması kurdu
16:02 Herson'dan çekilen Rusya'nın planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
16:01 Jorge Jesus'tan rotasyonlu kadro! Fenerbahçe-Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu
14:59 Eski NBA oyuncusunun şimdiki halini görenler şaşırıp kalıyor! Dilenciliğe başladı
14:30 Zonguldak'ta dilencilik yapan adamın 3 dairesi olduğu belirlendi
14:33 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için sinyal verdi
14:15 Togg'dan ön sipariş açıklaması: Süreç Şubat 2023'te başlayacak
14:02 Firari FETÖ üyesi Uğur Demirok, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
13:43 Konya'da yeni doğmuş kız bebeği kaldırım üzerine bırakıp terk ettiler
13:13 Köpek kulübesini yıkmaya çalıştığı esnada kendisini engelleyen adama baltayla saldıran 73 yaşındaki şahıs, 10 yıl hapis cezası aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 16:46:40. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan ayrılan Valerien Ismael ada yolcusu! İngiliz ekibi ilk teması kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement