SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 8, Needham 23, Yiğit Arslan 4, Sleva 6, Terry 9, Mathews 18, Berk İbrahim Uğurlu 8, Morgan 2, Kerem Kuthan Konan 4, Martin
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Massinburg 11, Furkan Haltalı 6, Marko Simonovic 15, Ponitka 12, Bouteille 7, Şehmus Hazer 12, Ömercan İlyasoğlu, Odiase 4, Cavanaugh 11
1'İNCİ PERİYOT: 24-24
DEVRE: 40-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66
BASKETBOL Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, 2'nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni evinde 82-78 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise ilk yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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