Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL - Son Dakika
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Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL

28.05.2022 11:35
Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL

Beşiktaş'ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerine mali konularla ilgili bilgiler verip, siyah-beyazlı ekibin borcunu açıkladı. Tuncel, Beşiktaş'ın 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu ifade etti.

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Beşiktaş Kulübü olağan idari ve mali genel kurulu Beşiktaş Kulübü olağan idari ve mali genel kurulu
Kaynak: DHA

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