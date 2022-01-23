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Beşiktaş'ın deplasmandaki kayıpları büyüyor - Son Dakika

Beşiktaş'ın deplasmandaki kayıpları büyüyor

23.01.2022 10:14
Beşiktaş'ın deplasmandaki kayıpları büyüyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon dış sahadaki yüksek puan kaybına engel olamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon dış sahadaki yüksek puan kaybına engel olamadı.

Ligde 12 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece ikisini kazanabildi. Dış sahada beşer beraberlik ve yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın şu ana dek puan kaybı 25 oldu.

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda sadece Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup edebildi.

Deplasmandaki Gaziantep FK (0-0), Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2), Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) maçlarını berabere tamamlayan Beşiktaş; Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Evinde 25 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, dış sahada ise 11 puan toplayabildi.

3 puanlık sistemde en kötü deplasman performansı

Beşiktaş, 1987-1988 sezonunda uygulanmaya başlanan üç puanlık sistemde en kötü dış saha performansını da bu sezon yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 12 maç dikkate alındığında 3 puanlık sistemin uygulandığı 35 sezonda en düşük performansı bu sezon gösterdi.

Beşiktaş, daha önce 12 maçlık periyotta en düşük puanı 1997-1998 sezonunda aldı. Söz konusu sezonda rakiplerini 3 defa mağlup edebilen siyah-beyazlı ekip, ayrıca 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, 2006-2007 sezonunda ise deplasman maçlarında 14 puan elde edebildi. Beşiktaş, söz konusu sezonun 12 maçlık bölümünü 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamladı.

Beşiktaş, 12 maçlık dış saha performansı dikkate alındığında söz konusu 35 sezonda birer kez 16, 22, 27 ve 29 puan topladı.

İkişer defa 18, 20, 26, 28 ve 30 puanlık performans gösteren Beşiktaş, üçer kez 17, 19, 21, 23, 24 ve 25 puanla dış sahadan ayrıldı.

Karaveli yönetiminde toparlanma sinyali verdi

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde deplasmanda toparlanma sinyali verdi.

Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın görev aldığı 7 deplasman maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan alabildi.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yerine göreve getirilen Karaveli'nin teknik direktörlüğünde ise 5 deplasman maçında birer galibiyet ve yenilgi, 3 beraberlikle dış sahada 6 puan çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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