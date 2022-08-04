Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın geleceği şekilleniyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın geleceği şekilleniyor

04.08.2022 11:29
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın geleceği şekilleniyor

Beşiktaş'ta genç kaleci Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oluyor. 24 yaşındak file bekçisi transferi için siyah-beyazlı yönetim ile bir görüşme yaparak kariyeri hakkında son kararını verecek.

Beşiktaş'a kiralık gittiği takımdan dönen isimlerden biri de Utku Yuvakuran olmuştu. Kaleci Utku, takımda kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürürken kamp döneminin siyah-beyazlı eldiven için belirleyici olması bekleniyordu.

GÖZTEPE İLE ANILIYOR

Siyah-beyazlı ekipte sürekli forma giymek isteyen genç eldivenin ismi Göztepe ile de anılıyor. Beşiktaş ile yapacağı son görüşmenin ardından kariyerine yön vermesi bekleniyor.

KARAGÜMRÜK'E KİRALANMIŞTI

24 yaşındaki kaleci geçen sezon Fatih Karagümrük'te 2 maçta 180 dakika süre aldı. Utku Yuvakuran, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta 12 maçta 1066 dakika görev yapmıştı.

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utku yuvakuran, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın geleceği şekilleniyor - Son Dakika


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