Beşiktaş'a kiralık gittiği takımdan dönen isimlerden biri de Utku Yuvakuran olmuştu. Kaleci Utku, takımda kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürürken kamp döneminin siyah-beyazlı eldiven için belirleyici olması bekleniyordu.
Siyah-beyazlı ekipte sürekli forma giymek isteyen genç eldivenin ismi Göztepe ile de anılıyor. Beşiktaş ile yapacağı son görüşmenin ardından kariyerine yön vermesi bekleniyor.
24 yaşındaki kaleci geçen sezon Fatih Karagümrük'te 2 maçta 180 dakika süre aldı. Utku Yuvakuran, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta 12 maçta 1066 dakika görev yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın geleceği şekilleniyor - Son Dakika