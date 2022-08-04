Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın geleceği şekilleniyor

Beşiktaş'a kiralık gittiği takımdan dönen isimlerden biri de Utku Yuvakuran olmuştu. Kaleci Utku, takımda kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürürken kamp döneminin siyah-beyazlı eldiven için belirleyici olması bekleniyordu.

GÖZTEPE İLE ANILIYOR

Siyah-beyazlı ekipte sürekli forma giymek isteyen genç eldivenin ismi Göztepe ile de anılıyor. Beşiktaş ile yapacağı son görüşmenin ardından kariyerine yön vermesi bekleniyor.

KARAGÜMRÜK'E KİRALANMIŞTI

24 yaşındaki kaleci geçen sezon Fatih Karagümrük'te 2 maçta 180 dakika süre aldı. Utku Yuvakuran, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta 12 maçta 1066 dakika görev yapmıştı.