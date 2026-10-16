Beşiktaş'ın maçta rahatsızlanan fizyoterapistinin hayati tehlikesi bulunmuyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın maçta rahatsızlanan fizyoterapistinin hayati tehlikesi bulunmuyor

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Beşiktaş\'ın maçta rahatsızlanan fizyoterapistinin hayati tehlikesi bulunmuyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı maç sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti yaşayan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın ileri tetkik için hastanede gözlem altına alındığını duyurdu. Kulüp, Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, Hoffenheim ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı sırasında rahatsızlanan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna dair açıklama yayınladı. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabaka sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti olan Fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz, ileri tetkik için hastanede gözlem altına alınmıştır. Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
TSG 1899 HoffenheimSerdar KorkmazBaş AğrısıBeşiktaşSağlıkSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın maçta rahatsızlanan fizyoterapistinin hayati tehlikesi bulunmuyor - Son Dakika
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