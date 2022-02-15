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Beşiktaş'ın son anlardaki kaybı büyük - Son Dakika

Beşiktaş'ın son anlardaki kaybı büyük

15.02.2022 11:34
Beşiktaş'ın son anlardaki kaybı büyük

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan ve 90+2. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın son anlarda yediği goller nedeniyle puan kaybı büyük oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan ve 90+2. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın son anlarda yediği goller nedeniyle puan kaybı büyük oldu.

Siyah-beyazlı takım, oynadığı 8 maçta son 10 dakika veya uzatma dakikalarında yediği goller nedeniyle 20 puan yitirdi.

Beşiktaş; iki Adana Demirspor, Altay, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında bu şanssızlığı yaşadı.

Altay, Medipol Başakşehir, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçları

Beşiktaş, ligde Altay, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarında son 10 dakikada yediği gollerle 13 puan kaybetti.

Sezonun ilk yarısında Altay ile oynadığı karşılaşmanın 47. dakikasında 1-0 öne geçen ama 57. dakikada beraberlik golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, 88. dakikada bir gol daha yiyerek sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Medipol Başakşehir karşısında son 10 dakikada iki gol yedi

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasından da aynı şekilde ayrılmak zorunda kaldı.

Maçın 41. dakikasında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 59. dakikada 1-1 beraberliği yakalasa da 83 ve 86. dakikalarda yediği gollerle 3-1 geriye düştü. Beşiktaş, 90+1. dakikada fileleri havalandırsa da rakibine 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise 12. dakikada 1-0 öne geçmesine rağmen 82. dakikada rakibin golüne engel olamayarak sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, aynı şanssızlığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanında da yaşadı ve 62. dakikadaki 1-0'lık üstünlüğünü 84. dakikada yediği golle yitirerek bir puanla yetindi.

İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, en azından alabileceği bir puanı da 90. dakikada yediği golle yitirdi.

Uzatma dakikalarında 7 puanlık kayıp

Siyah-beyazlı takım, iki Adana Demirspor maçının yanı sıra Trabzonspor karşılaşmasında ise uzatma dakikalarında yediği gollerle 7 puandan oldu.

Sezonun ilk yarısında evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, rakibi karşısında uzatma dakikasında galibiyeti kaçırdı. 20, 43 ve 52. dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, 60 ve 79. dakikalarda kalesinde gol gördü. Adana Demirspor'un 90+6. dakikada bir gol daha bulmasıyla Beşiktaş, büyük avantaj yakaladığı karşılaşmayı 3-3 beraberlikle tamamlayarak bir puan alabildi.

Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ettiği maçta da yine uzatma dakikasında istediğini alamadı. Rakibinin 45+3. dakikadaki golüne 62. dakikada yanıt vererek 1-1 beraberliği sağlayan siyah-beyazlı ekip, 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, son anlardaki şanssızlığını 25. haftadaki Adana Demirspor maçında da kıramadı. Rakibi karşısında 31. dakikada Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 90+2. dakikada Samet Akaydin'in attığı golle maçı 1-1 berabere tamamlamak zorunda kaldı.

6 deplasman maçında bu şekilde puan yitirdi

Evindeki Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarında uzatma dakikalarında 5 puan yitiren Beşiktaş, deplasmanda ise bu şekilde 15 puandan oldu.

Dış sahadaki Adana Demirspor maçında uzatma dakikalarında 2 puan yitiren siyah-beyazlı ekip; Altay, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında ise son 10 dakikada yediği gollerle 15 puan kaybetti.

Bu arada Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında bir golü 90+4. dakikada yerken, GZT Giresunspor'a 4-0 yenildiği karşılaşmada ise 90. dakikada rakibinin son golüne engel olamadı.

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İttifak Holding, Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın son anlardaki kaybı büyük - Son Dakika Spor


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