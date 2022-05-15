Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi

15.05.2022 18:13

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi. Kırmızı kartların gündem olduğu maçta siyah-beyazlılarda Rosier ve Josef, Göztepe'de ise Jahovic oyundan ihraç edildi. Karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynayan siyah-beyazlılar puanını 58'e yükselterek ligde 5. sıraya çıktı.

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynayan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-0 kazandı.

KIRMIZI KARTLAR

Beşiktaş'ta 19. dakikada Valentin Rosier çift sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi oyunda hakimiyeti kuran siyah-beyazlılar, 27. dakikada Larin ile öne geçti. Beşiktaş'ta 32. dakikada Josef farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Göztepe'de ise golcü isim Jahovic kırmızı kart gördü. İkinci yarıda savunmaya çekilen siyah-beyazlılar 9 kişi kaldığı mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı ve ligde puanını 58'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi - Son Dakika


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