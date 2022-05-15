Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi - Son Dakika

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynayan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-0 kazandı.

KIRMIZI KARTLAR

Beşiktaş'ta 19. dakikada Valentin Rosier çift sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi oyunda hakimiyeti kuran siyah-beyazlılar, 27. dakikada Larin ile öne geçti. Beşiktaş'ta 32. dakikada Josef farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Göztepe'de ise golcü isim Jahovic kırmızı kart gördü. İkinci yarıda savunmaya çekilen siyah-beyazlılar 9 kişi kaldığı mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı ve ligde puanını 58'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.