Antrenmana salon çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, saha idmanına da istasyon hareketleriyle başladı. Üçüncü bölümde iki gruba ayrılan futbolcular 7'şerli takımlar halinde pres, top kontrolü ve pas idmanı yaptı. Antrenman taktik maç ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor - Son Dakika

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