Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor

08.07.2022 14:11
Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor

Yeni Sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, günün ilk idmanını sabah gerçekleştirdi.

Yeni Sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, günün ilk idmanını sabah gerçekleştirdi.

Antrenmana salon çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, saha idmanına da istasyon hareketleriyle başladı. Üçüncü bölümde iki gruba ayrılan futbolcular 7'şerli takımlar halinde pres, top kontrolü ve pas idmanı yaptı. Antrenman taktik maç ile sona erdi.

Hafif ağrıları olan Kartal Kayra Yılmaz ve Emrecan Terzi antrenmana katılmazken, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou takımdan ayrı kendi programları doğrultusunda çalıştı.Yeni transferler Weghorst ve Muleka bu akşam kampa dahil olacak.

Beşiktaş kamptaki ilk hazırlık maçını yarın TSİ 17.00'de Werder Bremen ile yapacak. Karşılaşma Tivoli Stadı'nda oynayacak.

- Harıng
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Kaynak: DHA

Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor - Son Dakika
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