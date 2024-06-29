Beşiktaş Kulübü Eski Yöneticisi Berkan Gocay İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Eski Yöneticisi Berkan Gocay İçin Tören Düzenlendi

Dün akşam hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay için Tüpraş Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve Gocay'ın birlikte görev yaptığı dönemin yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Arat, Gocay'ın iyi bir Beşiktaşlı ve iyi bir insan olduğunu vurgularken, Ahmet Nur Çebi ise büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Cenaze töreninin ardından Gocay'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'ne götürüldü.

29.06.2024 17:37
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Dün akşam vefat eden Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay için Tüpraş Stadı'nda tören düzenlendi.

Müze kapısı önünde gerçekleştirilen cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra, Gocay'ın birlikte görev yaptığı dönemin yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Başkan Arat, yaptığı konuşmada Berkan Gocay'ın çok iyi bir Beşiktaşlı ve iyi bir insan olduğunu söylerken, eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi de büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Gocay'ın cenazesi kulüpteki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'ne cenaze namazı için götürüldü.

Kaynak: AA

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