Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübü, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?