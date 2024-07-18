Beşiktaş Kulübü, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

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Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.