Beşiktaş Kulübünde başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübünde başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı

18.05.2022 17:26
Beşiktaş Kulübünde başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'taki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, başvuru dosyasını divan kuruluna teslim etti.

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'taki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, başvuru dosyasını divan kuruluna teslim etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çimen, kulüp tüzüğünün 35. maddesi gereğince hazırladığı dosyayı, divan kurulu genel sekreteri Turgay Pirinç'e verdi.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi 29 Mayıs Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın saat 10.30'da BJK Akatlar Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Fuat Çimen, Beşiktaş, Pirinç, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünde başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübünde başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı - Son Dakika
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