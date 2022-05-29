Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen oylarını kullandı.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, Çebi oyunu 4. sandıkta kullanırken, Fuat Çimen 5. sandıkta oy verdi.

Seçim sonucunun Beşiktaş için hayırlı olması temennisinde bulunan Çebi, katılımın az olduğunu söyledi. Çebi, "Göreve gelene başarı diliyoruz. Her zaman için ben varsam buradayım, yoksa diğer adayın yanında olacağım. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Seçim hayırlı olsun. Beşiktaşımız için güzel olsun." diye konuştu.

Kongrede eski başkan adaylarından Serdal Adalı da oy verdi.