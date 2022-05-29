Beşiktaş Kulübünün kongresi - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübünün kongresi

29.05.2022 17:30

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen oylarını kullandı.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen oylarını kullandı.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, Çebi oyunu 4. sandıkta kullanırken, Fuat Çimen 5. sandıkta oy verdi.

Seçim sonucunun Beşiktaş için hayırlı olması temennisinde bulunan Çebi, katılımın az olduğunu söyledi. Çebi, "Göreve gelene başarı diliyoruz. Her zaman için ben varsam buradayım, yoksa diğer adayın yanında olacağım. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Seçim hayırlı olsun. Beşiktaşımız için güzel olsun." diye konuştu.

Kongrede eski başkan adaylarından Serdal Adalı da oy verdi.

Beşiktaş Kulübünün kongresi
Beşiktaş Kulübünün kongresi
Beşiktaş Kulübünün kongresi
Beşiktaş Kulübünün kongresi
Beşiktaş Kulübünün kongresi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünün kongresi - Son Dakika


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