Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.

Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen başkanlık için yarışıyor. Oy verme hakkına sahip 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Bu arada üyeler, kulüp başkanlığının dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri için de oy verecek.Oy kullanma işlemi öncesi iki başkan adayı kürsüde konuşma yaptı.İlk olarak kürsüye gelen Fuat Çimen, Beşiktaş başkan adayı olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Başkanımız beni nezaketle sahneye davet etti ve ben de icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum. Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır. Bu sıralarımıza iş insanlarımız, kadın üyelerimiz ve politikacılarımız gelmiyor. Sonra lobimiz yok diye üzülüyoruz. Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir. Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2 buçuk yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba 'nın Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız, 'Kimsenin adamı olmayın' sözünü şiar edindik. Kimsenin adamı olmadık. Yıllardır üzerinde çalıştığımız proje ve planlarımızı son 2 buçuk yılda olgunlaştırdık. Köprüden önce son çıkış olarak bu önemli seçimde Beşiktaş'ın kurtuluş savaşını nasıl kazanacağımızı anlatacağım. Kulüp olarak son 20 yıldır paralı başkan, kasa kolaylığı konusuna değinmek istiyorum. Bu durum 10 milyondan 5 milyar borca getirdi bizleri. Dün yapılan açıklamada yıllık 1 milyar faiz öder duruma geldik. Bunu açıklarken başkan örnekler verdi. Uzlaşma hali arken Abdullah Avcı ile mahkemelik olduk. Yeni gelen hocayla 30 milyon dolar kar ettik dedi başkanımız. Kar hesabını böyle yapan başkan için herkese soruyorum, bu kulüp tesadüflerle hareket edilebilir mi?" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, kendileri için yorucu bir gün olacağını vurgulayarak, "Ama buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş'ın sahibi genel kuruldur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen'e de canı gönülden başarılar diliyorum" dedi