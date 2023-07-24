Süper Lig devi Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'ın Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı. Siya-beyazlılar, bu transferden 2.5 milyon net ücret elde edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
33 yaşındaki Faslı stoper, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 mücadelede forma giydi. Saiss, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Roman Saiss, Katar ekibi Al-Sadd'a transfer oldu! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek meblağ - Son Dakika