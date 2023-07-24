Roman Saiss, Katar ekibi Al-Sadd'a transfer oldu! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek meblağ - Son Dakika
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Roman Saiss, Katar ekibi Al-Sadd'a transfer oldu! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek meblağ

24.07.2023 14:59

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'ın Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, bu transferden 2.5 milyon net ücret elde edecek. Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 1 gol ve 2 asist yapmıştı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'ın Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı. Siya-beyazlılar, bu transferden 2.5 milyon net ücret elde edecek.

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Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

33 yaşındaki Faslı stoper, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 mücadelede forma giydi. Saiss, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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SON DAKİKA: Roman Saiss, Katar ekibi Al-Sadd'a transfer oldu! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek meblağ - Son Dakika
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