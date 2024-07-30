Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek galip geldi. Siyah-beyazlılar, müsabakanın ilk yarısını berabere tamamladıktan sonra ikinci yarıda attıkları gollerle galibiyete ulaştılar.

30.07.2024 20:11
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Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlılar; Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'i ile başladı. Müsabakanın ilk yarısını 1-1 berabere geçen siyah-beyazlılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Jackson Muleka ile Mustafa Erhan Hekimoğlu atarken, konuk takımın sayısını ise Ege Tıknaz kendi kalesine attığı golle kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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