Beşiktaş\'ta 6 Yabancı Oyuncuyla Yollar Ayrıldı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin'e verdiği emekler için teşekkür edilirken, oyuncular için kariyerlerinin devamında başarı dilekleri paylaşıldı. - İSTANBUL