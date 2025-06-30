Beşiktaş\'ta 6 Yabancı Oyuncuyla Yollar Ayrıldı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin'e verdiği emekler için teşekkür edilirken, oyuncular için kariyerlerinin devamında başarı dilekleri paylaşıldı. - İSTANBUL
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