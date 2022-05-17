Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmi adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmi adaylık başvurusu yaptı

17.05.2022 15:41
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmi adaylık başvurusu yaptı

Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yapılacak olan başkanlık seçimi için resmi adaylık başvurusunda bulundu.

Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yapılacak olan başkanlık seçimi için resmi adaylık başvurusunda bulundu.

Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi için kulüp tüzüğünün 35'inci maddesi hükümleri gereğince hazırladığı resmi başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterliğine sunarak resmi başvurusunu yaptı.

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Başkanlık seçimi için yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tekrar gerçekleştirilecek ve siyah-beyazlı kulüp yeni başkanını seçecek.

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Kaynak: DHA

Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu, Cimnastik, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmi adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmi adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika
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