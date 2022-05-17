Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmi adaylık başvurusu yaptı

Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yapılacak olan başkanlık seçimi için resmi adaylık başvurusunda bulundu.

Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi için kulüp tüzüğünün 35'inci maddesi hükümleri gereğince hazırladığı resmi başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterliğine sunarak resmi başvurusunu yaptı.