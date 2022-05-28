Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

28.05.2022 16:48

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

İDARİ VE MALİ YÖNDEN İBRA EDİLDİ

Genel kurul üyelerinin konuşmalarının ardından Çebi başkanlığında görev alan yönetim kurulu, 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. 79 kişi idari yönden ibra etmeme yönünde oy kullanırken, Çebi yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. Mali yönden 59 kişi ibra etmeme yönünde oy kullandı. Çebi ve yönetim idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
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Akatlar Spor Kompleksi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi - Son Dakika


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