Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

27.05.2022 10:17
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Akatlar Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Toplantıda daha sonra 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Beşiktaş Kulübünde 29 Mayıs Pazar günü ise olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlık seçimi yapılacak.

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TSPB 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı TSPB 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi TÖDEB 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika


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