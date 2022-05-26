Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru - Son Dakika
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Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru

26.05.2022 15:49
Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Fuat Çimen'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru - Son Dakika
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